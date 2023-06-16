В США стал доступен для аренды дом Уолта Диснея, расположенный в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил New York Post.
Пожить в особняке, где легендарный мультипликатор жил с 1932 по 1950 год, можно за 40 тыс. долларов в месяц. Именно в этом доме Дисней прожил дольше всего и воспитывал там своих дочерей, Диану и Шэрон.
В доме до сих пор можно найти оригинальный кукольный домик девочек. Кроме того, в особняке расположены четыре спальни и пять ванных комнат. Дом послужил вдохновением для анимационной картины «Белоснежка».
Кроме того, в нем Дисней придумал концепцию фильмов «Мэри Поппинс» и «Винни-Пух». Коттедж называют «особняком из сборника сказок» Диснея. Его окружает акр земли, откуда открывается красивый вид на город.
«Лучшая часть — это кинотеатр с его оригинальным дизайном, модернизированный, который сам Уолт использовал для просмотра ежедневных выпусков своих шоу. Оригинальный экран все еще на месте!», — заявил нынешний владелец особняка.
Дом выполнен во французском загородном стиле в духе архитектуры времен Тюдоров и неоготики. Его площадь составляет более 6300 квадратных футов. Коттедж оснащен парковкой на 10 автомобилей и бассейном.