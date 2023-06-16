Реклама
Новости

В США стал доступен для аренды дом Уолта Диснея

Юлия Онодэра
Вчера в 23:31

В США стал доступен для аренды дом Уолта Диснея, расположенный в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил New York Post.

Пожить в особняке, где легендарный мультипликатор жил с 1932 по 1950 год, можно за 40 тыс. долларов в месяц. Именно в этом доме Дисней прожил дольше всего и воспитывал там своих дочерей, Диану и Шэрон.

В доме до сих пор можно найти оригинальный кукольный домик девочек. Кроме того, в особняке расположены четыре спальни и пять ванных комнат. Дом послужил вдохновением для анимационной картины «Белоснежка».

1 из 7
2 из 7
3 из 7
4 из 7
5 из 7
6 из 7
7 из 7

Кроме того, в нем Дисней придумал концепцию фильмов «Мэри Поппинс» и «Винни-Пух». Коттедж называют «особняком из сборника сказок» Диснея. Его окружает акр земли, откуда открывается красивый вид на город.

«Лучшая часть — это кинотеатр с его оригинальным дизайном, модернизированный, который сам Уолт использовал для просмотра ежедневных выпусков своих шоу. Оригинальный экран все еще на месте!», — заявил нынешний владелец особняка.

Дом выполнен во французском загородном стиле в духе архитектуры времен Тюдоров и неоготики. Его площадь составляет более 6300 квадратных футов. Коттедж оснащен парковкой на 10 автомобилей и бассейном.

расскажите друзьям
люди
Уолт Дисней
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»