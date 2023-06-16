Ханс Циммер сделал предложение своей возлюбленной прямо во время концерта. Она сказала да

Композитор Ханс Циммер сделал предложение своей возлюбленной во время своего концерта на арене The O2 в Лондоне. Зрители опубликовали этот момент в твиттере.
Циммер пригласил на сцену женщину, имя и возраст которой неизвестны. Он задал ей несколько вопросов, прежде чем настало время главного: «Выйдешь за меня?» После этого зрители встали со своих мест и начали аплодировать, а пара обнялась.
Перед началом шоу Циммер в своем инстаграме* написал, что зрителей ждет незабываемое представление, и назвал Лондон своим домом.
Циммер был дважды женат: сначала на модели Вики Кэролин, от которой у него есть дочь Зои, а затем на Сюзанне Циммер. Музыкант подал на развод в апреле 2020 года, в этом браке у него появились дети Джейк, Бриджит и Аннабель.
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