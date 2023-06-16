Ханс Циммер сделал предложение своей возлюбленной прямо во время концерта. Она сказала да

Циммер был дважды женат: сначала на модели Вики Кэролин, от которой у него есть дочь Зои, а затем на Сюзанне Циммер. Музыкант подал на развод в апреле 2020 года, в этом браке у него появились дети Джейк, Бриджит и Аннабель.