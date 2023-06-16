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Вышел трейлер фильма «Wonderwell» — последней картины с участием Кэрри Фишер

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:33

На ютуб-канале Strange Quark Films опубликовали трейлер фильма «Wonderwell» — последней картины с участием американской актрисы Кэрри Фишер («Звездные войны», «Когда Гарри встретил Салли»).

Фильм рассказывает историю об американской девочке Вайолет, которая обнаруживает в окрестностях итальянской деревни портал в волшебный мир. Там она встречает ведьму Хейзел, которая делит власть над миром с другой волшебницей.

Как выясняется, за жизнь в городе отвечает колдунья, знакомая маленькой героине как всемирно известный дизайнер Яна. Пасынок модельера Даниэль предупреждает Вайолет об опасности Хейзел.

Однако девочка, судя по трейлеру, сближается с лесной ведьмой. Благодаря ей она узнает, что может ждать ее в будущем. Однако путешествие в мир Хейзел, как и взросление, может оказаться для Вайолет приключением без обратного пути.

Разработкой «Wonderwell» занималась компания Vertical. Работа над лентой велась около семи лет. Режиссером ее стал Влад Марсавин. Он сочетал в фильме живые съемки и передовые технологии компьютерной графики.

Премьера картины запланирована на 23 июня — она состоится на канале AMC. В актерский состав ленты вошли Рита Ора, Нелл Тайгер Фри, Себастьян Крофт и Кира Милвард. Кэрри Фишер завершила съемки в «Wonderwell» в 2016 году, за несколько недель до своей смерти от сердечного приступа.

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Кэрри ФишерНелл ФриРита Ора
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