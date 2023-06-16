«Фотожир» и «Яндекс Go» запустили опен-кол для фотографов, желающих принять участие в арт-челлендже

Информационный проект о современной фотографии «Фотожир» вместе с приложением «Яндекс Go» запустил опен-кол для креаторов, желающих принять участие в арт-челлендже. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компаний.
Фотографов и mixed media авторов приглашают оставить заявку на сайте photozhirmezhgorod.com и пройти отбор. 22 креатора отправятся в города Подмосковья и выполнят там задания от режиссера Ивана Князева.
Тариф «Межгород» сервиса «Яндекс Go» поможет участникам челленджа комфортно добраться до нужных мест и обратно. В Подмосковье фотографы пробудут неделю, в течение которой должны будут провести съемку.
Итоговые работы объединят в цельный проект с единой идеей. В результате снимки представят на масштабной выставке, которая пройдет на «Суперметалле» с 6 по 16 июля.