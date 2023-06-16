В Москве повысят штрафы за безбилетный проезд

С 18 июня Дептранс Москвы повысит штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Об этом сообщается в телеграм-канале органа исполнительной власти.
Изменения коснутся всего городского транспорта. Штраф за безбилетный проезд составит 2000 рублей вместо 1000, а за неправомерное использование льготной карты — 4000 рублей вместо 2500.
Дептранс также обратился к пассажирам с просьбой оплачивать проезд, так как это «крайне важно для качественной работы городского транспорта. «За счет оплаченных поездок мы обновляем транспортный парк, ставим современные остановки и повышаем комфорт на всем вашем маршруте. Кроме того, это страховка пассажира в случае ДТП», — говорится в заявлении.
Решение об увеличении штрафов за безбилетный проезд было принято Мосгордумой 31 мая. Документ также наделил контролеров правом рассматривать дела по ряду нарушений: провоз домашних животных, нанесение надписей и изображений, нарушение правил пользования метро, несанкционированная торговая деятельность в метро и так далее.
Теперь привлечение к административной ответственности осуществляется непосредственно на месте совершения правонарушения без составления протокола.