В Москве повысят штрафы за безбилетный проезд

Дептранс также обратился к пассажирам с просьбой оплачивать проезд, так как это «крайне важно для качественной работы городского транспорта. «За счет оплаченных поездок мы обновляем транспортный парк, ставим современные остановки и повышаем комфорт на всем вашем маршруте. Кроме того, это страховка пассажира в случае ДТП», — говорится в заявлении.