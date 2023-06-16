Энди Мускьетти снимет новый фильм про «Бэтмена»

Режиссер «Оно» и «Флэша» Энди Мускьетти официально назначен режиссером нового фильма про «Бэтмена». Об этом сообщает Variety.
Руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран рассказали изданию, что высоко оценили работу Мускьетти в процессе производства «Флэша». Он был единственным кандидатом на роль режиссера и согласился стать частью команды.
«Мы видели „Флэша“, еще до того, как взять бразды правления в DC Studios. И мы поняли, что мы связались не только с дальновидным режиссером, но и большим поклонником DC», — говорится в заявлении Ганна и Сафрана.
«Бэтмен» Энди Мускьетти выйдет с подзаголовком «Отвага и смелость» — как и мультсериал 2008 года. Проект будет основан на серии комиксов Гранта Моррисона.
Ожидается, что картина расскажет о том, как Бэтмен становится наставником для своего сына Дэмиена Уэйна, ставшего Робином. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.