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Энди Мускьетти снимет новый фильм про «Бэтмена»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:59

Режиссер «Оно» и «Флэша» Энди Мускьетти официально назначен режиссером нового фильма про «Бэтмена». Об этом сообщает Variety.

Руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран рассказали изданию, что высоко оценили работу Мускьетти в процессе производства «Флэша». Он был единственным кандидатом на роль режиссера и согласился стать частью команды.

«Мы видели „Флэша“, еще до того, как взять бразды правления в DC Studios. И мы поняли, что мы связались не только с дальновидным режиссером, но и большим поклонником DC», — говорится в заявлении Ганна и Сафрана.

«Бэтмен» Энди Мускьетти выйдет с подзаголовком «Отвага и смелость» — как и мультсериал 2008 года. Проект будет основан на серии комиксов Гранта Моррисона.

Ожидается, что картина расскажет о том, как Бэтмен становится наставником для своего сына Дэмиена Уэйна, ставшего Робином. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.

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