Сериал «Миллиарды» завершится седьмым сезоном

По данным Variety, завершение сериала не стало неожиданностью, так как материнская компания Showtime — Paramount — проводит ребрендинг премиального канала, и несколько шоу были отменены. Однако сейчас в разработке находятся несколько спин-оффов «Миллиардов», среди которых «Миллиарды: Майами», «Миллиарды: Лондон», «Миллионы» и «Триллионы».