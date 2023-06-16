Сериал «Миллиарды» завершится седьмым сезоном

Релиз финального сезона сериала, действие которого происходит в мире финансов и политики, состоится 11 августа. В него войдут двенадцать эпизодов.
«„Миллиарды“ ловко исследовали власть, деньги и жадность таким образом, что не только сделали сериал массовым хитом, но и определили его собственный жанр благодаря творческому мозговому тресту Брайана и Дэвида», — сказал президент и генеральный директор Showtime Крис МакКарти.
По его словам, финал сериала полон невероятных, сложных диалогов и динамики характеров персонажей, которые полюбились поклонникам. В «Миллиардах» снимаются Дэмиан Льюис, Пол Джаматти, Мэгги Сифф, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Дэниел К.Айзек, Джеффри ДеМунн, Дэн Содер и другие.
По данным Variety, завершение сериала не стало неожиданностью, так как материнская компания Showtime — Paramount — проводит ребрендинг премиального канала, и несколько шоу были отменены. Однако сейчас в разработке находятся несколько спин-оффов «Миллиардов», среди которых «Миллиарды: Майами», «Миллиарды: Лондон», «Миллионы» и «Триллионы».