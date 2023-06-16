У берегов Италии собралось самое большое количество яхт, чем где‑либо в мире

На итальянском побережье Средиземного моря скопилось 259 яхт в одном только июне, это вдвое больше за три месяца до этого. К этому моменту многие из них завершили ежегодную миграцию через Атлантику из США и Карибского бассейна, чтобы начать средиземноморский яхтенный сезон.