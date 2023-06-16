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У берегов Италии собралось самое большое количество яхт, чем где‑либо в мире

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:05

Сейчас у берегов Италии больше суперяхт, чем где‑либо еще в мире. Там пришвартованы судна основателя Amazon Джеффа Безоса и актера Леонардо Ди Каприо, сообщает Bloomberg.

На итальянском побережье Средиземного моря скопилось 259 яхт в одном только июне, это вдвое больше за три месяца до этого. К этому моменту многие из них завершили ежегодную миграцию через Атлантику из США и Карибского бассейна, чтобы начать средиземноморский яхтенный сезон.

Так, у берегов Италии стоит 123-метровая Golden Odyssey, ранее принадлежавшая саудовскому принцу Халеду ибн Султану аль Сауду, и 74-метровая Lady Jorgia, находившаяся в собственности канадского бизнесмена Патрика Довиги. Гран-при Монако и Каннский кинофестиваль в прошлом месяце привлекли богачей, отмечает агентство.

Рекордсменом в итальянских водах могла бы быть крупнейшая в мире парусная яхта Sailing Yacht A, которая принадлежала российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Однако судно находится по арестом после санкций ЕС, а его обслуживание обходится в 900 тыс. долларов в месяц.

Количество яхт, согласно данным Bloomberg, увеличилось почти во всех средиземноморских странах: в Греции насчитывается 235 яхт, во Франции — 217, в Испании 150 и в Турции — 94, в то время как в США их количество сократилось до 159.

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