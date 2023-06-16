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Сериал «Велма» продлили на второй сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:14

Стриминг Max (единая платформа HBO Max и Discovery+) продлил на второй сезон мультсериал «Велма» — спин-офф «Скуби-Ду». Об этом сообщает Deadline.

Проект рассказывает историю происхождения Велмы Динкли — недооцененной умницы из команды Scooby-Doo Mystery Inc. Главную роль в сериале озвучила Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» и фильму «8 подруг Оушена». Она вернется к своей роли и во втором сезоне.

В шоу также принимают участие Констанс Ву, Сэм Ричардсон, Гленн Хауэртон, Джейн Линч, Ванда Сайкс, Расселл Питерс, Мелисса Фумеро. В качестве шоураннера выступает Чарли Гранди.

Премьера первого сезона «Велмы» состоялась 12 января. Это был первый сериал франшизы, в котором не появился персонаж Скуби-Ду в связи с требованиями студии Hanna-Barbera.

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Сэм РичардсонГленн ХауэртонДжейн ЛинчВанда СайксМелисса Фумеро
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