Сериал «Велма» продлили на второй сезон

Стриминг Max (единая платформа HBO Max и Discovery+) продлил на второй сезон мультсериал «Велма» — спин-офф «Скуби-Ду». Об этом сообщает Deadline.
Проект рассказывает историю происхождения Велмы Динкли — недооцененной умницы из команды Scooby-Doo Mystery Inc. Главную роль в сериале озвучила Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» и фильму «8 подруг Оушена». Она вернется к своей роли и во втором сезоне.
В шоу также принимают участие Констанс Ву, Сэм Ричардсон, Гленн Хауэртон, Джейн Линч, Ванда Сайкс, Расселл Питерс, Мелисса Фумеро. В качестве шоураннера выступает Чарли Гранди.
Премьера первого сезона «Велмы» состоялась 12 января. Это был первый сериал франшизы, в котором не появился персонаж Скуби-Ду в связи с требованиями студии Hanna-Barbera.