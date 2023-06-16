Сериал «Велма» продлили на второй сезон

Проект рассказывает историю происхождения Велмы Динкли — недооцененной умницы из команды Scooby-Doo Mystery Inc. Главную роль в сериале озвучила Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» и фильму «8 подруг Оушена». Она вернется к своей роли и во втором сезоне.