Сказка о потерянной памяти в клипе Oligarkh на песню «Камыш». Премьера на «Афише Daily»

Электронная группа из Петербурга Oligarkh выпустила клип на песню «Камыш» — это новый взгляд на знакомую всем народную композицию «Шумел камыш». Премьера видео состоялась на «Афише Daily».
«Камыш» — история о пылкой страсти, рассказанная холодным синтезаторным звуком в стиле 80-х. Вокальную партию записала звезда русской фолк-сцены Анна Пингина, а клип снял режиссер Артем Ганжа, работающий с электронными музыкантами и локальными брендами.
«Музыкальный клип „Камыш“ создавался как высказывание о межпоколенческих травмах современного российского общества, не осмысленных должным образом. Ненадежная природа памяти извращает, искажает, выворачивает наизнанку прошлое, прорывая ткань реальности и оставляя на своем месте пустоту. Эскапистскую пустоту, которая замещается фантазией о прекрасном мифоподобном мире утопии», — рассказал постановщик.
Лидер группы Виктор Волкович рассказал, что трек пронизан щемящим чувством потери невинности, прощания с самим собой прежним, каким уже не суждено стать вновь.
«Я вижу здесь счастье любви, со всех сторон обрамленное трагедией. Можно провести параллель, что с начала катастрофы краса наших стран помялась, как трава, об этом спето так, будто замятие травы и красы происходит надолго, но трава выпрямляется достаточно быстро», — отметил он.
Группа Oligarkh в своем творчестве виртуозно использует «русский культурный код», ретранслируя исторические смыслы и отражая современную действительность. В дискографии коллектива десятки синглов и EP, музыка к мультсериалу «Киберслав» и нескольким фильмам.
Oligarkh работали с «25/17» и Децлом, с рок-легендой Найком Борзовым и с поп-дивами «Наадя» и Polnalyubvi. Также группа выступала на европейских шоукейсах и громких фестивалях — от Sziget до «Дикой мяты». 23 июня музыканты выйдут с засекреченным материалом на сцену московского клуба Aglomerat.