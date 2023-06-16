Сказка о потерянной памяти в клипе Oligarkh на песню «Камыш». Премьера на «Афише Daily»

«Я вижу здесь счастье любви, со всех сторон обрамленное трагедией. Можно провести параллель, что с начала катастрофы краса наших стран помялась, как трава, об этом спето так, будто замятие травы и красы происходит надолго, но трава выпрямляется достаточно быстро», — отметил он.