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Intel уберет i из названий своих процессоров

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:24

Intel планирует ребрендинг своих процессоров. Об этом сообщает The Verge.

Компания официально уберет букву i в названиях Core i9, Core i7, Core i5 и Core i3. Такое решение обусловлено запуском семейства чипов Meteor Lake.

Теперь Intel будет продавать три линейки процессоров для потребительского рынка: Intel, Intel Core и Intel Core Ultra. По словам компании, в результате проведенного исследования выяснилось, что именно Core, а не i5 или i7 вызывает ассоциации с Intel. «Представляет ли I компанию Apple с iPhone и iPod?» — добавил директор компании по брендингу продукции Кристофер Хирш.

Релиз процессоров из семейства Meteor Lake состоится во второй половине 2023 года. Стоимость пока не разглашается.

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