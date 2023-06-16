Intel уберет i из названий своих процессоров

Теперь Intel будет продавать три линейки процессоров для потребительского рынка: Intel, Intel Core и Intel Core Ultra. По словам компании, в результате проведенного исследования выяснилось, что именно Core, а не i5 или i7 вызывает ассоциации с Intel. «Представляет ли I компанию Apple с iPhone и iPod?» — добавил директор компании по брендингу продукции Кристофер Хирш.