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В сети появился трейлер комедии «Веселая поездка» с Эшли Пак

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:10

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер комедии «Веселая поездка», в которой снялись Эшли Пак, Шерри Кола, Стефани Хсю и Сабрина Ву.

Фильм выйдет на экраны 7 июля. Он расскажет о путешествии четырех подруг по миру в поисках приключений и самих себя. Согласно сюжету, деловая поездка одной из героинь срывается, после чего они отправляются в незабываемый тур.

Режиссером картины стала Адель Лим, известная как сценаристка мультфильма «Райя и последний дракон» и ленты «Безумно богатые азиаты». Среди продюсеров проекта — Сет Роген и Эван Голдберг (оба — «Соседи. На тропе войны»).

В актерский состав фильма, который создатели называют «уморительной и непримиримо откровенной историей», вошли Дэббе Фан, Десонд Чиам, Александр Ходж, Дэвид Денман, Энни Мумоло, Ронни Ченг, Лори Там Чинн и Крис Панг.

Соавторами сценария выступили Черри Чеваправатдумронг и Тереза Сяо. Композитором проекта стал Нейтан Мэттью Дэвид, оператором — Пой Йи, редактором — обладатель «Эмми» Нена Эрб.

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Эван ГолдбергДэвид Денман
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