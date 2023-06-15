Netflix показал трейлер документального фильма о группе Wham!

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Wham!», посвященного истории одноименного музыкального дуэта, который был популярен в середине 1980-х годов.
Коллектив состоял из музыкантов Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, знакомых с подросткового возраста. Артисты вместе учились в школе и в 1981 году решили создать группу. Однако просуществовал дуэт недолго.
В трейлере Риджли признается, с какими сложностями столкнулись школьные товарищи. «Я никогда не чувствовал, что наша музыка определяет меня так же, как это было с Джорджем», — рассказал он.
Также музыканты рассказывают о счастливых временах и закулисье своего успеха. «Успех был гораздо больше, чем я когда‑либо мечтал. И это происходило с лучшим другом. Это было просто волшебно», — вспомнил Майкл.
Посмотреть фильм о Wham! можно будет на Netflix с 5 июля. Режиссером картины выступил создатель ленты «FYRE» Крис Смит. Продюсерами стали Саймон Халфон и Джон Бэтсек.
Британская поп-группа Wham! существовала с 1981 по 1986 год. Она быстро набрала популярность, в первую очередь у молодой женской аудитории. Дуэт записал четыре альбома, на которых были такие хиты, как «Wake Me Up Before You Go-Go» и «Freedom».