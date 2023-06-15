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В 2024 году в здании гаража Мельникова и Шухова откроют Музей транспорта Москвы

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:33

В здании гаража для грузовых машин на Новорязанской улице, которое спроектировали архитектор Константин Мельников и инженер Владимир Шухов, откроют Музей транспорта Москвы. Об этом сообщила The Art Newspaper.

Постоянная экспозиция откроется в конце 2024 года. Она позволит увидеть различные виды транспорта, начиная с гужевой повозки и заканчивая электробусами. Экспонатом станет и само здание гаража, считающееся памятником архитектуры авангарда.

Специально для музея постройку реконструируют. Ей вернут чистоту формы, убрав многочисленные пристройки, и восстановят фасады. В результате гараж вернется к оригинальной полукруглой форме. Экспонаты разместят на двух этажах здания.

«Мелодика архитектуры Мельникова влияет на сторителлинг экспозиционных решений, ведь транспортная инфраструктура Москвы построена на кольцах», — сказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Подземная часть музея символично будет посвящена истории столичного метро, первый этаж — наземному транспорту. Экспозицию, которую разрабатывают с 2020 года, планируют сделать интерактивной и мультимедийной.

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Константин МельниковВладимир Шухов
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