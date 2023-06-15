Questa Musica сыграет в зале имени Чайковского заключительный концерт духовной музыки из СССР

19 июня в Концертном зале имени Чайковского ансамбль Questa Musica под руководством дирижера Филиппа Чижевского представит программу из цикла «Musica sacra nova. Духовная музыка из бывшего СССР». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.
В концерте примут участие скрипач Федор Безносиков, сопрано Евгения Каширская и Ольга Козлова, саксофонист Аркадий Пикунов, меццо-сопрано Анастасия Бондарева, альтисты Алена Парфенова и Калерия Коваленко, бас Владимир Красов и Варвара Федотова.
Они исполнят сочинения композиторов-современников, творивших во времена СССР. Среди них — Эдуард Артемьев, Дмитрий Смирнов, Александр Вустин, Леонид Десятников, Александр Кнайфель, Петерис Васкс, Виктор Екимовский, Георгс Пелецис и Владимир Мартынов.
В числе произведений, которые сыграют музыканты, будут «Lacrimosa» из «Девяти шагов к Преображению» Артемьева, «Spem in alium» Вустина на текст из мотета Томаса Таллиса и «Молитва Франциска Ассизского» Екимовского.
Концерт станет заключительным из серии, посвященной духовным композициям послевоенного авангарда. Ее представили Московская филармония и Фонд Николая Каретникова.