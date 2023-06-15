В гастроквартале «Три вокзала. Депо» пройдет фестиваль «КосМос»

На мероприятии можно будет пообщаться с российскими и зарубежными космонавтами Олегом Блиновым, Сергеем Корсаковым, Мартиной Димоска и Норой Аль-Матроши, обсудить роль женщин в космосе и поиск призвания, а также посетить научно-популярные лекции.