В гастроквартале «Три вокзала. Депо» пройдет фестиваль «КосМос»

В пространстве «Три вокзала. Депо» 17 и 18 июня пройдет фестиваль «КосМос». Во время него гастроквартал превратится в копию космического городка, сообщили «Афише Daily» организаторы события.
На мероприятии можно будет пообщаться с российскими и зарубежными космонавтами Олегом Блиновым, Сергеем Корсаковым, Мартиной Димоска и Норой Аль-Матроши, обсудить роль женщин в космосе и поиск призвания, а также посетить научно-популярные лекции.
Кроме того, гостям фестиваля представят работы современных художников. Например, Настя Миро покажет проект Okto-Pax, созданный вместе с компанией «Спутникс» и Фондом поддержки инноваций, чтобы привлечь внимание к проблеме космического мусора на орбите Земли.
Технопарк «Кванториум» предложит мастер-классы для маленьких гостей, в том числе от аэрокосмических компаний «Лоретт» и «Спутникс». А на втором этаже гастроквартала расположится выставка с участием AR-скульптора Анны Полани и «техника искусства» Сергея Лемещенко.
На маркете гости фестиваля смогут купить украшения из метеоритов и космическую одежду, а в лектории узнать о работе ученых и космонавтов, изучении других планет, космическом меню и московском небе.
В течение всего мероприятия на главной площади «Три вокзала. Депо» будет установлен телескоп. Он позволит наблюдать за Солнцем, Венерой и другими небесными телами.
«КосМос» пройдет 17 и 18 июня с 15.00 до 21.00. Вход на фестиваль будет свободным. В финале программы на главной сцене выступят музыкальные группы, созданные на Байконуре.