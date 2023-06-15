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В гастроквартале «Три вокзала. Депо» пройдет фестиваль «КосМос»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:31

В пространстве «Три вокзала. Депо» 17 и 18 июня пройдет фестиваль «КосМос». Во время него гастроквартал превратится в копию космического городка, сообщили «Афише Daily» организаторы события.

На мероприятии можно будет пообщаться с российскими и зарубежными космонавтами Олегом Блиновым, Сергеем Корсаковым, Мартиной Димоска и Норой Аль-Матроши, обсудить роль женщин в космосе и поиск призвания, а также посетить научно-популярные лекции.

Кроме того, гостям фестиваля представят работы современных художников. Например, Настя Миро покажет проект Okto-Pax, созданный вместе с компанией «Спутникс» и Фондом поддержки инноваций, чтобы привлечь внимание к проблеме космического мусора на орбите Земли.

Технопарк «Кванториум» предложит мастер-классы для маленьких гостей, в том числе от аэрокосмических компаний «Лоретт» и «Спутникс». А на втором этаже гастроквартала расположится выставка с участием AR-скульптора Анны Полани и «техника искусства» Сергея Лемещенко.

На маркете гости фестиваля смогут купить украшения из метеоритов и космическую одежду, а в лектории узнать о работе ученых и космонавтов, изучении других планет, космическом меню и московском небе.

В течение всего мероприятия на главной площади «Три вокзала. Депо» будет установлен телескоп. Он позволит наблюдать за Солнцем, Венерой и другими небесными телами.

«КосМос» пройдет 17 и 18 июня с 15.00 до 21.00. Вход на фестиваль будет свободным. В финале программы на главной сцене выступят музыкальные группы, созданные на Байконуре.

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Олег БлиновСергей Корсаков
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