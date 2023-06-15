Дафф Маккаган из Guns N’ Roses анонсировал сольный альбом с Игги Попом и Слешем

Басист Дафф Маккаган из Guns N’ Roses анонсировал свой третий сольный альбом «Lighthouse». Он также представил заглавный трек с него.
На пластинку попадет одиннадцать песен, созданных совместно с Игги Попом, гитаристом Guns N’ Roses Слешем и Джерри Кантреллом из Alice in Chains. Релиз запланирован на 20 октября.
«Вздымающиеся волны, провал всего, что вас окружает. Жизнь иногда подбрасывает вверх, и мы чувствуем недостаток комфорта. Корабль, как игрушечный, пронесся через мыс, паруса были сорваны, а дерево стонало от скрежета балласта <…> душа изо всех сил пытается найти покой и центр. Но у нас всех есть свой маяк, который помогает вернуться домой», — сказал Маккаган о грядущем альбоме.
Трек-лист «Lighthouse»:
- «Lighthouse»
- «Longfeather»
- «Holy Water»
- «I Saw God on 10th St.»
- «Fallen»
- «Forgiveness»
- «Just Another Shakedown»
- «Fallen Ones»
- «Hope» (feat. Слеш)
- «I Just Don’t Know» (feat. Джерри Кантрелл)
- «Lighthouse’ (Reprise)» (feat. Игги Поп)