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Дафф Маккаган из Guns N’ Roses анонсировал сольный альбом с Игги Попом и Слешем

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:45

Басист Дафф Маккаган из Guns N’ Roses анонсировал свой третий сольный альбом «Lighthouse». Он также представил заглавный трек с него.

На пластинку попадет одиннадцать песен, созданных совместно с Игги Попом, гитаристом Guns N’ Roses Слешем и Джерри Кантреллом из Alice in Chains. Релиз запланирован на 20 октября.

«Вздымающиеся волны, провал всего, что вас окружает. Жизнь иногда подбрасывает вверх, и мы чувствуем недостаток комфорта. Корабль, как игрушечный, пронесся через мыс, паруса были сорваны, а дерево стонало от скрежета балласта <…> душа изо всех сил пытается найти покой и центр. Но у нас всех есть свой маяк, который помогает вернуться домой», — сказал Маккаган о грядущем альбоме.

Трек-лист «Lighthouse»:

  • «Lighthouse»
  • «Longfeather»
  • «Holy Water»
  • «I Saw God on 10th St.»
  • «Fallen»
  • «Forgiveness»
  • «Just Another Shakedown»
  • «Fallen Ones»
  • «Hope» (feat. Слеш)
  • «I Just Don’t Know» (feat. Джерри Кантрелл)
  • «Lighthouse’ (Reprise)» (feat. Игги Поп)
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Дафф МаккаганИгги Поп
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