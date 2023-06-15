Дафф Маккаган из Guns N’ Roses анонсировал сольный альбом с Игги Попом и Слешем

«Вздымающиеся волны, провал всего, что вас окружает. Жизнь иногда подбрасывает вверх, и мы чувствуем недостаток комфорта. Корабль, как игрушечный, пронесся через мыс, паруса были сорваны, а дерево стонало от скрежета балласта <…> душа изо всех сил пытается найти покой и центр. Но у нас всех есть свой маяк, который помогает вернуться домой», — сказал Маккаган о грядущем альбоме.