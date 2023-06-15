Элис Купер анонсировал альбом «Road» и опубликовал трек с него

Американский рок-певец Элис Купер опубликовал сингл «I’m Alice» и анонсировал новый альбом под названием «Road». Пластинка увидит свет 25 августа.
Всего в трек-лист пластинки войдут 13 композиций. В записи «Road» приняла участие концертная группа Купера: гитаристка Нита Штраус, гитаристы Райан Рокси и Томми Хенриксен, а также басист Чак Гаррик и барабанщик Глен Собел.
По словам Купера, пластинка была записана в концертном формате в студии. В «Road» не использовались наложения, чтобы «продемонстрировать, насколько хороша эта группа живьем».
В 2015 году Джонни Депп создал рок-группу мечты под названием «Голливудские вампиры» с Элисом Купером и Джо Перри из Aerosmith. Не так давно музыканты хотели дать три концерта, но было решено перенести их на конец июля из‑за травмы Деппа.
«Джонни получил болезненную травму лодыжки после недавних выступлений, и врач посоветовал ему воздержаться от поездок. Он очень расстроен таким поворотом событий, но с нетерпением ждет возможности отдохнуть, чтобы все вампиры смогли показать себя во всей красе на гастролях в Европе», — говорилось в заявлении группы.