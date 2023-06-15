Элис Купер анонсировал альбом «Road» и опубликовал трек с него

«Джонни получил болезненную травму лодыжки после недавних выступлений, и врач посоветовал ему воздержаться от поездок. Он очень расстроен таким поворотом событий, но с нетерпением ждет возможности отдохнуть, чтобы все вампиры смогли показать себя во всей красе на гастролях в Европе», — говорилось в заявлении группы.