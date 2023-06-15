«Победа» начала продавать питание для пассажиров от 795 рублей за сет

В самый дешевый сет входят сырники со сметаной, круассан классический, напиток на выбор. Самых дорогих сета представлено два: «Морской» и «Вегетарианский». В первый входят цезарь с креветками, сэндвич с семгой, напиток на выбор, а во второй — боул с авокадо и зеленым горошком, веганский ролл, напиток на выбор.