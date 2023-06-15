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«Победа» начала продавать питание для пассажиров от 795 рублей за сет

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

Лоукостер «Победа» запустил на внутренних рейсах продажу наборов питания для пассажиров. Об этом говорится на сайте перевозчика.

В меню лоукостера представлены шесть сетов и восемь напитков. Цены варьируются от 795 до 1490 рублей за набор. «Все блюда готовятся за 1–1,5 часа до вылета и подойдут даже маленьким путешественникам и вегетарианцам», — подчеркивают в «Победе».

В самый дешевый сет входят сырники со сметаной, круассан классический, напиток на выбор. Самых дорогих сета представлено два: «Морской» и «Вегетарианский». В первый входят цезарь с креветками, сэндвич с семгой, напиток на выбор, а во второй — боул с авокадо и зеленым горошком, веганский ролл, напиток на выбор.

Заказать такое питание можно при вылете из Внуково или Шереметьево при покупке билета на сайте. Получить заказ можно у выхода на посадку — выдача начинается за пять минут до начала посадки.

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