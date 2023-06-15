Брэдли Купер и Уилл Арнетт в фильме «Is This Thing On?». Купер также станет его режиссером

Брэдли Купер и Уилл Арнетт занимаются разработкой картины «Is This Thing On?», узнало издание Deadline.
Оба актера исполнят главные роли. Купер также сядет в режиссерское кресло. Уилл Арнетт уже написал черновую версию сценария вместе с Марком Чаппеллем (автор сценария «Смотрите, как они бегут»), но его подробности держат в секрете.
Как предполагает Deadline, если Арнетт сдал черновой вариант до начала забастовки WGA, то Купер, скорее всего, будет работать над сценарием вместе с Арнеттом и Чаппеллом и сможет приступить к работе только после окончания забастовки.
Купер также станет продюсером картины вместе с Арнеттом и Крисом Тикье (работал над «Лютер: Павшее солнце» и «Пипцом»). Исполнительным продюсером станет Джон Бишоп. Съемками займется студия Lea Pictures, принадлежащая Куперу.
Купера и Арнетта объединяет долгая дружба, они знакомы ещё с начала нулевых годов. Купер даже признавался, что коллега мотивировал его преодолеть наркотическую и алкогольную зависимость.
Сейчас Брэдли Купер заканчивает работу над другим своим режиссерским проектом, байопиком «Бернстайн», посвященного отношениям композитора Леонарда Бернстайна и его жены Фелиции Монтеалегре. Купер также играет в нем главную роль.