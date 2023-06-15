Летом выйдет последний фильм с Кэрри Фишер. Он был в производстве семь лет

«От съемок до выхода на экран прошло семь лет. Визуальные эффекты в фильме такого масштаба требуют времени, но нам пришлось столкнуться с проблемами, связанными с пандемией и, конечно, с кончиной нашей замечательной Кэрри Фишер. Сейчас самое время поделиться ее волшебными моментами на экране в роли Хейзел», — рассказал режиссер.