Летом выйдет последний фильм с Кэрри Фишер. Он был в производстве семь лет

Последний фильм с Кэрри Фишер «Wonderwell» выйдет на экраны летом после семи лет производства. Об этом сообщает Deadline.
Компания Vertical приобрела права на дистрибуцию ленты в Северной Америке, Великобритании и Ирландии. По словам режиссера Влада Марсавина, ограниченный показ фильма в США стартует на канале AMC 23 июня, после чего состоится цифровой релиз.
Фишер закончила съемки в «Wonderwell» в 2016 году, за несколько недель до своей смерти от сердечного приступа, случившегося 27 декабря. В ленте также снялись Рита Ора, Нелл Тайгер Фри, Себастьян Крофт и Кира Милвард.
«От съемок до выхода на экран прошло семь лет. Визуальные эффекты в фильме такого масштаба требуют времени, но нам пришлось столкнуться с проблемами, связанными с пандемией и, конечно, с кончиной нашей замечательной Кэрри Фишер. Сейчас самое время поделиться ее волшебными моментами на экране в роли Хейзел», — рассказал режиссер.