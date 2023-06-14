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Ребенок видит кошмары о собственной матери в трейлере хоррора «Cobweb» с Лиззи Каплан

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:57

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер хоррора «Cobweb» («Паутина»), в котором снялась Лиззи Каплан («Монстро», «127 часов», «Иллюзия обмана 2»).

Фильм выйдет в кинопрокат 21 июля. Он расскажет о восьмилетнем мальчике по имени Питер, которого мучают таинственные и пугающие видения. Родители убеждают ребенка, что это кошмары.

Однако Питеру все чаще кажется, что мама и папа скрывают какую‑то ужасную тайну. По мере развития сюжета жизнь мальчика становится все более страшной, а видения — все более реальными.

Каплан сыграла в картине маму Питера. Другие роли в фильме исполнили Вуди Норман, Клеопатра Коулман и Энтони Старр. Режиссером ленты выступил Сэмюэл Бодин («Марианна», «Бэтмен: Прах к праху»).

«Паутину» выпустит студия Lionsgate, известная по таким фильмам как «Голодные игры», «Достать ножи» и «Геймер».

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