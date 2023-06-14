На автодроме Moscow Raceway в июне пройдет чемпионат Lavr Motoring

Мероприятие будет не только турниром, но и полноценным фестивалем для всей семьи. Его гости смогут познакомиться с закулисьем мотоспорта, поучаствовать в тест-драйвах, а также покататься на спорткарах и полетать на вертолете и воздушном шаре.