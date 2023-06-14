На автодроме Moscow Raceway в июне пройдет чемпионат Lavr Motoring

На автодроме Moscow Raceway 25 июня пройдет чемпионат страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам Lavr Motoring. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы соревнований «Гран-при Москвы».
Мероприятие будет не только турниром, но и полноценным фестивалем для всей семьи. Его гости смогут познакомиться с закулисьем мотоспорта, поучаствовать в тест-драйвах, а также покататься на спорткарах и полетать на вертолете и воздушном шаре.
В спортивную программу войдут пять гонок с участием более 150 пилотов из 25 команд. Заезды прокомментируют двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам на мотоцикле Анастасия Нифонтова и комментатор Алексей Попов.
Развлекательная часть включит в себя мотоэкспозиции, шоу-программы, автограф-сессии, дрифт-такси, соревнования на беговелах для юных любителей мотоспорта, симулятор MotoGP и вилли-машину, аттракционы «Родео-бык» и «Полоса препятствий».
Кроме того, на площадке будут работать детский городок и зона фуд-траков, специальное стант-шоу покажет двукратный чемпион Европы по стантрайдингу Фома Калинин, а партнеры мероприятия проведут различные конкурсы. В одном квесте можно будет выиграть мотоцикл.
Промокод действует с 14 по 25 июня включительно. Им могут воспользоваться совершеннолетние покупатели, проживающие на территории России и покупающие билеты на мероприятие на сайте или в приложении «Афиши».