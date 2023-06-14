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«Каждому злодею нужен напарник»: вышел трейлер мультфильма «Нимона»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:52

Netflix опубликовал трейлер мультфильма «Нимона» — о девочке, которая умеет превращаться в различных животных. Премьера состоится 30 июня.

Действие мультфильма развивается в альтернативном Средневековье. По сюжету оборотень-подросток по имени Нимона решает помочь рыцарю Баллистеру Блэкхарту, которого незаслуженно обвинили в преступлении.

В основу мультфильма лег одноименный комикс Эн Ди Стивенсона. Главную героиню в экранизации озвучила актриса Хлоя Грейс Морец («Зильс-Мария», «Пипец»), а принца — Риз Ахмед («Звук металла», «Стрингер»).

Авторами проекта выступили режиссеры Ник Бруно и Трой Куэйн, а также сценарист Марк Хаймс. Художником-постановщиком ленты стал Эйдан Сугано. Именно он разработал стилистику технофэнтези-мультфильма.

Работа над «Нимоной» началась еще в 2017 году. Изначально анимационный проект собиралась выпустить студия 20th Century Animation, затем — Blue Sky. Позднее права на проект выкупила Annapurna Pictures.

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Хлоя МорецРиз Ахмед
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