«Каждому злодею нужен напарник»: вышел трейлер мультфильма «Нимона»

Netflix опубликовал трейлер мультфильма «Нимона» — о девочке, которая умеет превращаться в различных животных. Премьера состоится 30 июня.
Действие мультфильма развивается в альтернативном Средневековье. По сюжету оборотень-подросток по имени Нимона решает помочь рыцарю Баллистеру Блэкхарту, которого незаслуженно обвинили в преступлении.
В основу мультфильма лег одноименный комикс Эн Ди Стивенсона. Главную героиню в экранизации озвучила актриса Хлоя Грейс Морец («Зильс-Мария», «Пипец»), а принца — Риз Ахмед («Звук металла», «Стрингер»).
Авторами проекта выступили режиссеры Ник Бруно и Трой Куэйн, а также сценарист Марк Хаймс. Художником-постановщиком ленты стал Эйдан Сугано. Именно он разработал стилистику технофэнтези-мультфильма.
Работа над «Нимоной» началась еще в 2017 году. Изначально анимационный проект собиралась выпустить студия 20th Century Animation, затем — Blue Sky. Позднее права на проект выкупила Annapurna Pictures.