Сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлили на второй сезон

Действие «Укрытия» развивается в будущем, где мир больше не пригоден для жизни людей. Единственной надеждой для оставшихся 10 тыс. людей является массивный бункер, глубоко под землей. Однако каждый, кто пытается разгадать, зачем он был построен, таинственно погибает. Чтобы понять, в чем дело, инженер Джульетта начинает расследование.