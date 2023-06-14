В Петербурге состоится премьера спектакля «Дуо» с Дианой Вишневой и Дарьей Павленко

В основе постановки — синтез музыки и танца, идея двойственности, дуальности, вариативности событий. «Дуо» расскажет как два разных пути расходятся от единой исходной точки, о контакте с другим и поиске в нем собственного отражения, о встрече с собой лицом к лицу.