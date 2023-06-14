В Петербурге состоится премьера спектакля «Дуо» с Дианой Вишневой и Дарьей Павленко

10 и 11 июля в Большом драматическом театре имени Г.А.Товстоногова пройдет премьера флагманского спектакля Context. Diana Vishneva 2023 «Дуо». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В основе постановки — синтез музыки и танца, идея двойственности, дуальности, вариативности событий. «Дуо» расскажет как два разных пути расходятся от единой исходной точки, о контакте с другим и поиске в нем собственного отражения, о встрече с собой лицом к лицу.
В спектакле задействованы две прима-балерины — Диана Вишнева и Дарья Павленко. Автором идеи и хореографом выступил Павел Глухов.
«Возможности танцовщиц безграничны: каждое движение, исполненное артистом, становится искусством. Моя задача — направлять их, моделировать линию персонажа, отбирать предлагаемое движение, максимально органично и точно вписывающееся в образ конкретного артиста. В этом спектакле примы открываются по-новому — такими, какими на сцене их еще не видел ни я, ни зритель», — рассказал Глухов.