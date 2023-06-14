Умер художник комиксов Marvel и соавтор персонажа Мэри Джейн Уотсон Джон Ромита-старший

Ромита-старший начал свою карьеру художника комиксов в 1949 году в Timely Comics (предшественник Marvel Comics), где познакомился со Стэном Ли. В 50-х годах он работал в конкурирующей компании DC Comics, а в 1965 году перешел в Marvel, где сначала рисовал комиксы о Сорвиголове.