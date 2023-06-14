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Умер художник комиксов Marvel и соавтор персонажа Мэри Джейн Уотсон Джон Ромита-старший

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:16

В возрасте 93 лет умер художник комиксов Marvel Джон Ромита-старший. Об этом в своих соцсетях рассказал его сын Джон Ромита-младший.

«Он легенда в мире искусства, для меня было честью пойти по его стопам… Он был величайшим человеком, которого я когда‑либо встречал», — написал он.

Ромита-старший начал свою карьеру художника комиксов в 1949 году в Timely Comics (предшественник Marvel Comics), где познакомился со Стэном Ли. В 50-х годах он работал в конкурирующей компании DC Comics, а в 1965 году перешел в Marvel, где сначала рисовал комиксы о Сорвиголове.

В 1966 году Ромита-старший заменил Стива Дитко в работе над крупнейшей серией комиксов «The Amazing Spider-Man». В то время это был второй самый продаваемый комикс Marvel. Художник стал одним из создателей персонажа Мэри Джейн Уотсон — возлюбленной Питера Паркера, а в 1973-м назначен арт-директором Marvel.

Ромита-старший также разработал дизайн Карателя, Росомахи, Люка Кейджа и Меченого. Помимо этого, он был инициатором дебюта Моники Рамбо в комиксах о Капитане Марвел в 1982 году.

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Стэн ЛиСтив Дитко
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