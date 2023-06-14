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Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Виктория Шанина
Сегодня в 13:58

Власти Египта подали заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко.

По его словам, решение египетских властей связано с тем, что объединение сейчас занимается переводом торговли на альтернативные валюты. Речь идет о национальных или совместной валюте, которую только планируется создать.

«Египет это очень интересует», — говорит Борисенко.

Он добавил, что Египет в целом проявляет большое желание развития торговли и других видов экономических отношений с Россией.

«Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях», — заявил российский посол.

Содружество государств БРИКС было создано в 2006 году, в него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Кандидатами на вступление в геополитическое сообщество, помимо Египта, являются Иран, Аргентина и Алжир.

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Георгий Борисенко
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