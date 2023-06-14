Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Власти Египта подали заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко.
По его словам, решение египетских властей связано с тем, что объединение сейчас занимается переводом торговли на альтернативные валюты. Речь идет о национальных или совместной валюте, которую только планируется создать.
«Египет это очень интересует», — говорит Борисенко.
Он добавил, что Египет в целом проявляет большое желание развития торговли и других видов экономических отношений с Россией.
«Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях», — заявил российский посол.
Содружество государств БРИКС было создано в 2006 году, в него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Кандидатами на вступление в геополитическое сообщество, помимо Египта, являются Иран, Аргентина и Алжир.