Москвича, бросившего в автозаки коктейли Молотова, приговорили к шести годам колонии

Адвокат подсудимого Алан Гамазов так прокомментировал РБК решение Мосгорсуда: «Мы считаем, что данный приговор не основан на том вердикте, который вынесли наши присяжные. Судья его просто проигнорировал. Почему‑то переквалифицировал действия Кольцова на часть 1 статьи 318 — это насилие в отношении сотрудников, хотя ни один подобный вопрос не поднимался, в обвинение этот вопрос не входил, никто из сотрудников не пострадал».