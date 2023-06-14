Москвича, бросившего в автозаки коктейли Молотова, приговорили к шести годам колонии

Московский городской суд приговорил Виталия Кольцова, который в мае прошлого года поджег автозак, к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Кольцова признали виновным в умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК) и в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК).
При этом изначально москвича вместе с повреждением имущества обвиняли в посягательстве на жизнь 12 сотрудников Росгвардии (статья 317 УК). Гособвинение запрашивало для него 19,5 года строгого режима.
Однако на прошлой неделе присяжные в Мосгорсуде не признали Кольцова виновным в посягательстве на жизнь. Они сочли, что речь идет лишь о повреждении имущества.
Адвокат подсудимого Алан Гамазов так прокомментировал РБК решение Мосгорсуда: «Мы считаем, что данный приговор не основан на том вердикте, который вынесли наши присяжные. Судья его просто проигнорировал. Почему‑то переквалифицировал действия Кольцова на часть 1 статьи 318 — это насилие в отношении сотрудников, хотя ни один подобный вопрос не поднимался, в обвинение этот вопрос не входил, никто из сотрудников не пострадал».
46-летний Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, реконструктор, создатель квестов для детей и взрослых, отец троих детей. Он бросил два коктейля Молотова в два автозака Росгвардии 2 мая в центре Москвы. Один из автозаков загорелся, пожар потушили спустя полторы минуты, никто не пострадал. После ареста Кольцов заявил, что хотел совершить символический поджог в знак протеста и не пытался причинить кому‑то вред.