Deadline: сценаристка «Говорят женщины» Сара Полли может снять новую адаптацию «Бэмби»

Обладательница «Оскара» за лучший адаптированный сценарий в «Говорят женщины» Сара Полли ведет переговоры о съемках новой картины по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена «Бэмби». Об этом пишет Deadline со ссылкой на несколько внутренних источников.
По данным издания, это будет мюзикл, саундтрек к которому напишет и исполнит американская кантри-певица, четырехкратная лауреатка «Грэмми» Кейси Масгрейвс.
Черновик сценария уже написали Мика Фицерман-Блю и Ной Харпстер, которые уже работали в дуэте над лентами «Малифисента: Владычица тьмы» и «Прекрасный день по соседству».
Как отмечает Deadline, впервые о планах снять новую адаптацию «Бэмби» Disney заявила еще в начале 2020 года. Тогда говорилось, что сценаристами станут Женева Робертсон-Дуорет и Линдси Бир.