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Deadline: сценаристка «Говорят женщины» Сара Полли может снять новую адаптацию «Бэмби»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:51

Обладательница «Оскара» за лучший адаптированный сценарий в «Говорят женщины» Сара Полли ведет переговоры о съемках новой картины по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена «Бэмби». Об этом пишет Deadline со ссылкой на несколько внутренних источников.

По данным издания, это будет мюзикл, саундтрек к которому напишет и исполнит американская кантри-певица, четырехкратная лауреатка «Грэмми» Кейси Масгрейвс.

Черновик сценария уже написали Мика Фицерман-Блю и Ной Харпстер, которые уже работали в дуэте над лентами «Малифисента: Владычица тьмы» и «Прекрасный день по соседству».

Проект находится на очень ранней стадии разработки. Занимается производством киностудия Disney.

Как отмечает Deadline, впервые о планах снять новую адаптацию «Бэмби» Disney заявила еще в начале 2020 года. Тогда говорилось, что сценаристами станут Женева Робертсон-Дуорет и Линдси Бир.

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Сара ПоллиФеликс Зальтен
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