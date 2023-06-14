Deadline: сценаристка «Говорят женщины» Сара Полли может снять новую адаптацию «Бэмби»

Обладательница «Оскара» за лучший адаптированный сценарий в «Говорят женщины» Сара Полли ведет переговоры о съемках новой картины по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена «Бэмби». Об этом пишет Deadline со ссылкой на несколько внутренних источников.