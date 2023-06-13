На ютуб-канале Pixar опубликовали трейлер мультфильма «Элио» — нового проекта студий Disney и Pixar, который выйдет на экраны кинотеатров 1 марта 2024 года.
Картина расскажет о межпланетной организации, с которой сталкивается мальчик Элио. Там он знакомится с жителями различных галактик. Элио по ошибке принимают за лидера земной цивилизации.
Режиссером мультфильма стал Андриан Молина, известный по ленте «Коко». Спродюсировала проект Мэри Элис Драмм. Главных героев озвучили Америка Феррера, Джамила Джамиль, Брэд Гарретт и Йонас Кибреаб.
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