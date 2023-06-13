Правоконсервативные активисты просят проверить владельца бара Zionist на дискредитацию армии

Правоконсервативное движение «Зов народа» попросило Следственный комитет и прокуратуру проверить владельца московского бара Zionist Даниила Гольдмана на дискредитацию Российской армии и финансирование Украины. Копия обращения к правоохранителям опубликована в группе движения во «Вконтакте».
Активисты просят проверить как самого ресторатора, так и все его заведения. Кроме Zionist это «Mitzva Bar» и «The Bix», также расположенные в центре Москвы.
По словам представителей «Зова народа», Гольдман неоднократно критиковал военную операцию, а после ее начала переехал в Израиль. Активисты указывают, что предприниматель поддерживает Алексея Навального, а на обложке его страницы в фейсбуке* — бело-сине-белый флаг.
«Предполагаем, есть все основания, что с такой позицией Гольдман выделяет средства на поддержку Украины, при этом разлагая морально население внутри России», — говорится в заявлении.
В самом баре Zionist, по утверждениям «Зова народа», собираются люди с проукраинскими, «нетвойнистскими» и радикально левыми взглядами, феминистки и «сексуальные извращенцы».
«Бар „Сионист“ проводит соответствующие мероприятия. К примеру, приглашает „авторок“, „секс-блогерок“, „психологинь“ и „психотерапевток“, чтобы обсудить, „как они взаимодействуют внутри фем-сообщества с вопросами гендера, тела, секса, феминитивов и многого другого“», — сетуют активисты.
Они просят завести в связи с этим уголовные дела, ограничить Гольдману и его жене Софье доступ к бизнесу и имуществу в России. Обращение «Зова народа» полностью основано на материалах расследования «Царьграда» от августа 2022 года.
Это уже не первая попытка привлечь внимание правоохранителей к Гольдману. В 2022 году телеграм-канал «Бдительность Z» призывал лишить бизнесмена всех активов в России. Это произошло после того, как ресторатор опубликовал в соцсетях пост с критикой военной операции.
*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.