Правоконсервативные активисты просят проверить владельца бара Zionist на дискредитацию армии

Это уже не первая попытка привлечь внимание правоохранителей к Гольдману. В 2022 году телеграм-канал «Бдительность Z» призывал лишить бизнесмена всех активов в России. Это произошло после того, как ресторатор опубликовал в соцсетях пост с критикой военной операции.