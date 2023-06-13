На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер второго сезона «Основания» — сериала, созданного по мотивам книг американского писателя-фантаста Айзека Азимова.
Продолжение шоу выйдет 14 июля на стриминговом сервисе Apple TV+. Действие второго сезона развернется через 100 лет после событий первого. В новых сериях Хари, Гаал и Салвор обнаружат поселение, где люди владеют менталистикой.
Галактическая Империя во втором сезоне сериала окажется в опасности. Пока менталисты будут угрожать изменить психоисторию, королева Клеон задумает уничтожить Империю изнутри.
Трейлер показывает, как напряжение нарастает в мире «Основания». Главные роли в шоу исполняют Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл и Лиа Харви. Также в проекте появятся Лаура Бирн, Кассиан Билтон и Терренс Манн.
В актерский состав также входят Изабелла Локленд, Кулвиндер Гир, Элла-Рей Смит, Холт МакКаллани, Рейчел Хаус, Нимрат Каур, Бен Дэниелс и Димитри Леонидас. Шоураннером сериала выступает Дэвид С.Гойер.