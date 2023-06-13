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Путин: необходимости в дополнительной мобилизации в России сейчас нет

Семён Гудошников
Сегодня в 17:57

Владимир Путин во время встречи с военкорами сделал ряд заявлений относительно хода боевых действий на Украине. Собрали основные тезисы.

  • Цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же.
  • Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, украинский ОПК скоро совсем перестанет существовать.
  • Россия до сих пор настроена на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и с Западом.
  • «Мы считали, что мы свои, буржуинские, и в НАТО я удочки забросил», но Запад в ответ раскачивал ситуацию внутри России.
  • Украинские потери составляют 25–30% от объема техники, которая была поставлена им из‑за рубежа.
  • ВСУ в ходе контрнаступления потеряли уже свыше 160 танков и более 360 бронемашин разного типа.
  • Россия не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, поскольку она несет тяжелые последствия для присоединенных регионов.
  • РФ в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании санитарной зоны на территории Украины.
  • В целом в России нет необходимости вводить военное положение, надо работать по некоторым вопросам тщательнее.
  • Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет. Срочников в зону военной операции направлять не планируется.
  • Российская армия набрала с января более 150 тыс. контрактников, общее число вместе с добровольцами — 156 тыс. человек.
  • России нужно расширять деятельность спецслужб.

В Кремле ранее заявили, что на встрече с Путиным присутствуют военкоры с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, газеты «Комсомольская правда», блогеры и авторы телеграм-каналов.

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Владимир Путин
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