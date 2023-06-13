Путин: необходимости в дополнительной мобилизации в России сейчас нет

Владимир Путин во время встречи с военкорами сделал ряд заявлений относительно хода боевых действий на Украине. Собрали основные тезисы.
- Цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же.
- Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, украинский ОПК скоро совсем перестанет существовать.
- Россия до сих пор настроена на самые добрые отношения со странами бывшего СССР и с Западом.
- «Мы считали, что мы свои, буржуинские, и в НАТО я удочки забросил», но Запад в ответ раскачивал ситуацию внутри России.
- Украинские потери составляют 25–30% от объема техники, которая была поставлена им из‑за рубежа.
- ВСУ в ходе контрнаступления потеряли уже свыше 160 танков и более 360 бронемашин разного типа.
- Россия не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, поскольку она несет тяжелые последствия для присоединенных регионов.
- РФ в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании санитарной зоны на территории Украины.
- В целом в России нет необходимости вводить военное положение, надо работать по некоторым вопросам тщательнее.
- Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет. Срочников в зону военной операции направлять не планируется.
- Российская армия набрала с января более 150 тыс. контрактников, общее число вместе с добровольцами — 156 тыс. человек.
- России нужно расширять деятельность спецслужб.
В Кремле ранее заявили, что на встрече с Путиным присутствуют военкоры с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, газеты «Комсомольская правда», блогеры и авторы телеграм-каналов.
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