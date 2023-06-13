Лиам Галлахер анонсировал концертный альбом «Knebworth 22»

Британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер анонсировал новый концертный альбом.
На пластинку попадут записи с двух сольных концертов музыканта на Knebworth, состоявшихся 3 и 4 июня прошлого года.
В альбом под названием «Knebworth 22» войдут такие хиты, как «Everything’s Electric» и «Come On You Know» из его сольных проектов, а также классика Oasis — «Wonderwall», «Supersonic» и «Champagne Supernova».
Вместе с анонсом Галлахер опубликовал концертное видео, на котором он исполняет песню «Roll It Over», изначально вошедшую в четвертый альбом Oasis — «Standing on the Shoulders of Giants».
Треклист «Knebworth 22»:
- «Hello»
- «Rock’n’Roll Star»
- «Wall of Glass»
- «Shockwave»
- «Everything’s Electric»
- «Roll It Over»
- «Slide Away»
- «More Power»
- «C’mon You Know»
- «The River»
- «Once»
- «Cigarettes & Alcohol»
- «Some Might Say»
- «Supersonic»
- «Wonderwall»
- «Champagne Supernova»
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