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Лиам Галлахер анонсировал концертный альбом «Knebworth 22»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:23

Британский музыкант, сооснователь и бывший участник брит-поп-группы Oasis Лиам Галлахер анонсировал новый концертный альбом.

На пластинку попадут записи с двух сольных концертов музыканта на Knebworth, состоявшихся 3 и 4 июня прошлого года.

В альбом под названием «Knebworth 22» войдут такие хиты, как «Everything’s Electric» и «Come On You Know» из его сольных проектов, а также классика Oasis — «Wonderwall», «Supersonic» и «Champagne Supernova».

Вместе с анонсом Галлахер опубликовал концертное видео, на котором он исполняет песню «Roll It Over», изначально вошедшую в четвертый альбом Oasis — «Standing on the Shoulders of Giants».

Треклист «Knebworth 22»:

  1. «Hello»
  2. «Rock’n’Roll Star»
  3. «Wall of Glass»
  4. «Shockwave»
  5. «Everything’s Electric»
  6. «Roll It Over»
  7. «Slide Away»
  8. «More Power»
  9. «C’mon You Know»
  10. «The River»
  11. «Once»
  12. «Cigarettes & Alcohol»
  13. «Some Might Say»
  14. «Supersonic»
  15. «Wonderwall»
  16. «Champagne Supernova»
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Лиам Галлахер
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