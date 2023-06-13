Shortparis, Pompeya и Polnalubvi: «Архстояние-2023» объявляет программу спектаклей-концертов

Помимо этого, в этом году лейбл Leveldva традиционно развернет на «Архстоянии» свою площадку, да не одну, а сразу две — возле арт-объекта «Обитаемое вещество» и на сцене Prizma. Вместе с резидентами лейбла на площадках выступят и иностранные артисты, имена которых держатся в секрете.