Shortparis, Pompeya и Polnalubvi: «Архстояние-2023» объявляет программу спектаклей-концертов

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который пройдет с 28 по 30 июля в арт-парке «Никола-Ленивец», объявил программу спектаклей-концертов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы проекта.
На фестивале, посвященном теме «Игра в предсказания», спектакли-концерты традиционно пройдут в самых необычных локациях, а артисты предстанут в нетипичном амплуа.
В дни мероприятия на территории арт-парка будут работать сразу семь сцен. В программе — ничем не ограниченное жанровое разнообразие от этнорейва и мечтательной поп-музыки до постпанка.
На огненной сцене «Пиродрама» пройдет концерт-спектакль композиторской музыки для 16 музыкантов на ударных инструментах. На нем каждый зритель сможет стать участником пространственного звукового перформанса «Пиродрама» от композитора и импровизатора Владимира Горлинского. На поляне Labscape возле «Арки» Бернаскони расположится основная сцена фестиваля. На ней выступят Shortparis, Pompeya, Эдi и Polnalubvi.
На Drunken Fence (первой сцене сенного триптиха) можно будет послушать и познакомиться сразу с несколькими электронными музыкантами и коллекционерами винила, на «Фолктронике в березках» (вторая сцена) выступят Ankobo + Kaboo, X.Y.R, «Поклад» и Foresteppe.
На финальной точке сенного триптиха расположилась площадка от джем-клуба «Парник». По словам организаторов, это место станет точкой музыкальных экспериментов — артисты играющие в разных жанрах соберутся вместе на дружественной импровизационной джем-сессии.
Помимо этого, в этом году лейбл Leveldva традиционно развернет на «Архстоянии» свою площадку, да не одну, а сразу две — возле арт-объекта «Обитаемое вещество» и на сцене Prizma. Вместе с резидентами лейбла на площадках выступят и иностранные артисты, имена которых держатся в секрете.
Стоимость билета на «Архстояние-2023» составляет 6300 рублей, для детей до 5 лет вход бесплатный. Узнать подробности и приобрести билеты можно на «Афише».