Выступления Lovanda и Fraukrauze, вечеринка от «Лауд»: уик-энд на «Суперметалле» с «Радугой»

В эти выходные «Радуга» проведет сразу две вечеринки на «Суперметалле». Одна из них будет посвящена новому альбому группы «Лауд», рассказали «Афише Daily» представители «Радуги». Рассказываем о событиях этого уик-энда на Бауманской.
16.06
Все звезды «Санатория» на одной площадке
В пятницу пройдет большой концерт, в котором примут участие артисты «Санатория». В их числе Нико Гротик (Live), Tapenight (Live), Amlinsky, Arkadich, Julia Konor, Lovanda, Sputnik и «Лучший друг».
Кроме того, впервые после перерыва пройдет выступление Fraukrauze. «Короче, надеваем лучшие подкрадули и едем на металл», — пишут организаторы ивента.
17.06
Презентация альбома «Лауд»
На следующий день «Лауд» совместно с «Радугой» организуют вечеринку в честь выхода альбома «No Stress». Помимо самих артистов, выступят два представителя из молодого объедения Hella Hillz — Tveth и Bato, а также The Dawless️, Easy Fresh и Артем Русанов️.
Из Уфы (родины музыкантов «Лауд») прилетит специальный гость — Gabba. Также на сцене появятся DJ Fenixxx, Taly & Unit Boy и Nike Dunk.