Выступления Lovanda и Fraukrauze, вечеринка от «Лауд»: уик-энд на «Суперметалле» с «Радугой»

На следующий день «Лауд» совместно с «Радугой» организуют вечеринку в честь выхода альбома «No Stress». Помимо самих артистов, выступят два представителя из молодого объедения Hella Hillz — Tveth и Bato, а также The Dawless️, Easy Fresh и Артем Русанов‍️.