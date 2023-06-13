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Выступления Lovanda и Fraukrauze, вечеринка от «Лауд»: уик-энд на «Суперметалле» с «Радугой»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:10

В эти выходные «Радуга» проведет сразу две вечеринки на «Суперметалле». Одна из них будет посвящена новому альбому группы «Лауд», рассказали «Афише Daily» представители «Радуги». Рассказываем о событиях этого уик-энда на Бауманской.

16.06

Все звезды «Санатория» на одной площадке

В пятницу пройдет большой концерт, в котором примут участие артисты «Санатория». В их числе Нико Гротик (Live), Tapenight (Live), Amlinsky, Arkadich, Julia Konor, Lovanda, Sputnik и «Лучший друг».

Кроме того, впервые после перерыва пройдет выступление Fraukrauze. «Короче, надеваем лучшие подкрадули и едем на металл», — пишут организаторы ивента.

17.06

Презентация альбома «Лауд»

На следующий день «Лауд» совместно с «Радугой» организуют вечеринку в честь выхода альбома «No Stress». Помимо самих артистов, выступят два представителя из молодого объедения Hella Hillz — Tveth и Bato, а также The Dawless️, Easy Fresh и Артем Русанов‍️.

Из Уфы (родины музыкантов «Лауд») прилетит специальный гость — Gabba. Также на сцене появятся DJ Fenixxx, Taly‍ & Unit Boy и Nike Dunk.

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