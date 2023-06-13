Pixar опубликовала дебютный трейлер продолжения мультфильма «Вверх» в виде короткометражки, которая будет показана в кинотеатрах перед анимационным фильмом «Элементарно».
«Зрители увидят Карла, который неохотно соглашается пойти на свидание с подругой, но признается, что понятия не имеет, как происходят свидания в наши дни. Даг, всегда готовый помочь, вступает в игру, чтобы успокоить нервозность Карла перед свиданием и дать несколько проверенных советов, как завести друзей», — гласит синопсис проекта.
Картину под названием «Свидание Карла» написал и снял ветеран Pixar Боб Петерсон, который также был соавтором сценария и режиссером «Вверх» и короткометражных фильмов «Будни Дага». По его словам, это последняя и завершающая работа по мотивам «Вверх».
Актер Эдвард Аснер, озвучивший персонажа Карла весной 2021 года, умер всего через несколько месяцев, в августе, после того как записал свой диалог для «Свидания Карла».
В 2021 году на Disney+ состоялась премьера сериала «День Дага», в котором рассказывалось о новом собачьем друге Карла, как он освоился в новой жизни в пригороде. Новая короткометражка о Карле знаменует собой возвращение традиции Pixar сочетать полнометражные фильмы с короткометражками на большом экране. «Свидание Карла» станет первой со времен «Бао», вышедшей на экраны перед показом «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда».