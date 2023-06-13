Реклама
Новости

Вышел трейлер короткометражки «Свидание Карла» — это продолжение мультфильма«Вверх»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:59

Pixar опубликовала дебютный трейлер продолжения мультфильма «Вверх» в виде короткометражки, которая будет показана в кинотеатрах перед анимационным фильмом «Элементарно».

«Зрители увидят Карла, который неохотно соглашается пойти на свидание с подругой, но признается, что понятия не имеет, как происходят свидания в наши дни. Даг, всегда готовый помочь, вступает в игру, чтобы успокоить нервозность Карла перед свиданием и дать несколько проверенных советов, как завести друзей», — гласит синопсис проекта.

Картину под названием «Свидание Карла» написал и снял ветеран Pixar Боб Петерсон, который также был соавтором сценария и режиссером «Вверх» и короткометражных фильмов «Будни Дага». По его словам, это последняя и завершающая работа по мотивам «Вверх».

Актер Эдвард Аснер, озвучивший персонажа Карла весной 2021 года, умер всего через несколько месяцев, в августе, после того как записал свой диалог для «Свидания Карла».

В 2021 году на Disney+ состоялась премьера сериала «День Дага», в котором рассказывалось о новом собачьем друге Карла, как он освоился в новой жизни в пригороде. Новая короткометражка о Карле знаменует собой возвращение традиции Pixar сочетать полнометражные фильмы с короткометражками на большом экране. «Свидание Карла» станет первой со времен «Бао», вышедшей на экраны перед показом «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда».

расскажите друзьям
люди
Боб ПетерсонЭдвард Аснер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»