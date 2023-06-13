«Зрители увидят Карла, который неохотно соглашается пойти на свидание с подругой, но признается, что понятия не имеет, как происходят свидания в наши дни. Даг, всегда готовый помочь, вступает в игру, чтобы успокоить нервозность Карла перед свиданием и дать несколько проверенных советов, как завести друзей», — гласит синопсис проекта.