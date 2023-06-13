Реклама
Новости

Смотрим новый отрывок из пятой части «Индианы Джонса»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

Кинокомпания Lucasfilm опубликовала новый отрывок из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». Премьера картины запланирована на 30 июня.

К своей культовой роли вернулся Харрисон Форд. Его герою, уже постаревшему и отошедшему от дел искателю приключений, внезапно приходится отложить пенсию.

О возвращении в строй Джонсу сообщит его старый друг Саллах, которого сыграл Джон Рис-Дэвис. Подробности новых приключений Индианы Джонса пока не раскрываются, но, судя по новому отрывку, как и всегда, будет много сложных загадок.

Пятую часть франшизы про Индиану Джонса снял режиссер Джеймс Мэнголд. Постановкой предыдущих четырех частей франшизы занимался Стивен Спилберг. В этот раз Спилберг стал исполнительным продюсером наряду с Джорджем Лукасом.

В звездном касте: Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Мадс Миккельсен и другие.

расскажите друзьям
люди
Харрисон ФордДжон Рис-дэвисСтивен СпилбергДжеймс МэнголдДжордж ЛукасАнтонио БандерасТомас КречманМадс Миккельсен
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»