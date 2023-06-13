Смотрим новый отрывок из пятой части «Индианы Джонса»

Кинокомпания Lucasfilm опубликовала новый отрывок из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». Премьера картины запланирована на 30 июня.
К своей культовой роли вернулся Харрисон Форд. Его герою, уже постаревшему и отошедшему от дел искателю приключений, внезапно приходится отложить пенсию.
О возвращении в строй Джонсу сообщит его старый друг Саллах, которого сыграл Джон Рис-Дэвис. Подробности новых приключений Индианы Джонса пока не раскрываются, но, судя по новому отрывку, как и всегда, будет много сложных загадок.
Пятую часть франшизы про Индиану Джонса снял режиссер Джеймс Мэнголд. Постановкой предыдущих четырех частей франшизы занимался Стивен Спилберг. В этот раз Спилберг стал исполнительным продюсером наряду с Джорджем Лукасом.
В звездном касте: Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Мадс Миккельсен и другие.