Смотрим новый отрывок из пятой части «Индианы Джонса»

О возвращении в строй Джонсу сообщит его старый друг Саллах, которого сыграл Джон Рис-Дэвис. Подробности новых приключений Индианы Джонса пока не раскрываются, но, судя по новому отрывку, как и всегда, будет много сложных загадок.