В 2022 году в России на 20% участились кражи в магазинах

Число краж в российских магазинах в 2022 году увеличилось примерно на 18-20% в сравнении с предыдущим годом. Об этом пишет Shopper’s со ссылкой на источники на рынке ритейла.
Директор по продажам группы компаний «Император» Дмитрий Логинов говорит, что в 2023-м году количество краж продолжит расти. Он отметил, что в продовольственной рознице допустимыми считаются потери из‑за воровства в размере 1,5-2% от выручки, в непродовольственной — 1%.
По словам гендиректора Infoline Ивана Федякова, в некоторых продуктовых магазинах потери достигают 3-5% от выручки. Поэтому торговые точки все чаще устанавливают замки и другую антикражную защиту на сыре, алкоголе и других товарах.
Представитель сети «Лента» сообщает об учащении случаев групповых хищений и хищений профессиональными шоплифтерами. Во «Вкусвилле» заявили, что недостача составляет всего 10% от общего числа потерь (в которое входят списания и уценка товаров).
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев уточняет, что проблема воровства в магазинах всегда обостряется в кризисные периоды. И, по его словам, это тренд глобального характера, а не отдельных стран.
Особенно заметно количество краж растет в небольших населенных пунктах, говорит директор Союза независимых сетей Иван Бабухадзе.
Логинов назвали продукты, которые воруются чаще всего: это алкоголь, деликатесные виды сыров и мясных изделий, одежда известных брендов, парфюм и премиальная косметика. Караев добавил в этот список кондитерские изделия, кофе, обувь и небольшие спортивные аксессуары.