В России создали средство от опьянения. Но за руль все равно нельзя

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) создали средство, которое позволяет уменьшить эффект опьянения от употребления спиртных напитков. Об этом «Известиям» рассказал один из создателей препарата, магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.
По его словам, разработка помогает сохранить правильную координацию и трезвость мышления, а также оставаться в тонусе во время мероприятия, на котором употребляют алкоголь.
Этот препарат — биологически активная добавка из природных аминокислот и углеводов, которые ускоряют обменные процессы в организме человека и улучшают работу нервной системы.
Производиться средство будет в виде порошка, а упаковываться — в одноразовые пакетики. Стоимость — около 300 рублей за упаковку с 10 пакетиками. Противопоказаний и побочных эффектов нет.
«Важно, что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет сохранить лицо», — сказал Иващенко, отметив, что такой эффект необходим, чтобы «поддерживать светскую беседу с бокалом в руке» или для работы с клиентами в неформальной обстановке.
Он отметил, что разработка не является противоядием от опьянения и управлять транспортным средством в нетрезвом виде все еще нельзя.