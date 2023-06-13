В России создали средство от опьянения. Но за руль все равно нельзя

«Важно, что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет сохранить лицо», — сказал Иващенко, отметив, что такой эффект необходим, чтобы «поддерживать светскую беседу с бокалом в руке» или для работы с клиентами в неформальной обстановке.