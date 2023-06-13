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В России создали средство от опьянения. Но за руль все равно нельзя

Виктория Шанина
Сегодня в 11:08

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) создали средство, которое позволяет уменьшить эффект опьянения от употребления спиртных напитков. Об этом «Известиям» рассказал один из создателей препарата, магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

По его словам, разработка помогает сохранить правильную координацию и трезвость мышления, а также оставаться в тонусе во время мероприятия, на котором употребляют алкоголь.

Этот препарат — биологически активная добавка из природных аминокислот и углеводов, которые ускоряют обменные процессы в организме человека и улучшают работу нервной системы.

Производиться средство будет в виде порошка, а упаковываться — в одноразовые пакетики. Стоимость — около 300 рублей за упаковку с 10 пакетиками. Противопоказаний и побочных эффектов нет.

«Важно, что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет сохранить лицо», — сказал Иващенко, отметив, что такой эффект необходим, чтобы «поддерживать светскую беседу с бокалом в руке» или для работы с клиентами в неформальной обстановке.

Он отметил, что разработка не является противоядием от опьянения и управлять транспортным средством в нетрезвом виде все еще нельзя.

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