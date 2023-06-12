Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Вместо 9 мая выходным днем становится 8 мая. Инициатором изменений выступил сам Зеленский. Он говорил, что «именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта» (акт вступил в силу в Германии 8 мая, в 23.01 по местному времени, в Москве в этот момент было уже 9 мая, 1.01).