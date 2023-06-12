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Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:42

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. Найти документ можно на сайте Верховной Рады в картотеке законопроектов.

Вместо 9 мая выходным днем становится 8 мая. Инициатором изменений выступил сам Зеленский. Он говорил, что «именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта» (акт вступил в силу в Германии 8 мая, в 23.01 по местному времени, в Москве в этот момент было уже 9 мая, 1.01).

С 2015 года в Украине 9 мая официально отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а днем ранее — День памяти и примирения. Также 9 мая отмечается День Европы, ранее он проводился на третью субботу мая.

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Владимир Зеленский
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