Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки «24 часа Ле-Мана»

Ирландский актер Майкл Фассбендер попал в аварию во время престижной гонки «24 часа Ле-Мана». Видео инцидента опубликовали организаторы из Международной ассоциации автогонок.
В главной мировой гонке гиперкаров Фассбендер принял участие за рулем Porsche 911 команды Proton Competition. На трассе «Сарта» он продержался в течение 5 часов и 42 минут, до окончания его части заезда оставалось всего 18 минут.
На одном из поворотов актер не справился с управлением, и его автомобиль врезался в ограждение. После столкновения он сумел увести машину в боксы до дисквалификации, но починить её и вернуться на трек уже не удалось. Сам Фассбендер в аварии не пострадал.
Говоря перед тем, что он считает главным событием своей карьеры, актер сказал журналистам Metro: «Я всегда мечтал принять участие в гонке „24 часа Ле-Мана“, а ради мечты не жалко долгого труда многочисленных неудач. Я не только узнал, что нужно для участия в гоночном уик-энде, но и научился конкурировать с другими гонщиками. У меня есть прекрасная возможность показать весь свой потенциал».
Он добавил: «Это может быть единственный шанс, поэтому я просто хочу сделать все возможное».
Фассбендер не новичок на гоночной трассе. В 2019 году он дебютировал на Porsche в гонках Porsche Sports Cup Germany, а также участвовал в Ралли озер в Килларни, Ирландия, в честь 40-летия этого события. А в 2022 году он впервые появился на треке Ле-Мана.