Реклама
Новости

Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки «24 часа Ле-Мана»

Максим Саблин
Сегодня в 16:35

Ирландский актер Майкл Фассбендер попал в аварию во время престижной гонки «24 часа Ле-Мана». Видео инцидента опубликовали организаторы из Международной ассоциации автогонок.

В главной мировой гонке гиперкаров Фассбендер принял участие за рулем Porsche 911 команды Proton Competition. На трассе «Сарта» он продержался в течение 5 часов и 42 минут, до окончания его части заезда оставалось всего 18 минут.

На одном из поворотов актер не справился с управлением, и его автомобиль врезался в ограждение. После столкновения он сумел увести машину в боксы до дисквалификации, но починить её и вернуться на трек уже не удалось. Сам Фассбендер в аварии не пострадал.

Говоря перед тем, что он считает главным событием своей карьеры, актер сказал журналистам Metro: «Я всегда мечтал принять участие в гонке „24 часа Ле-Мана“, а ради мечты не жалко долгого труда многочисленных неудач. Я не только узнал, что нужно для участия в гоночном уик-энде, но и научился конкурировать с другими гонщиками. У меня есть прекрасная возможность показать весь свой потенциал».

Он добавил: «Это может быть единственный шанс, поэтому я просто хочу сделать все возможное».

Фассбендер не новичок на гоночной трассе. В 2019 году он дебютировал на Porsche в гонках Porsche Sports Cup Germany, а также участвовал в Ралли озер в Килларни, Ирландия, в честь 40-летия этого события. А в 2022 году он впервые появился на треке Ле-Мана.

расскажите друзьям
люди
Майкл Фассбендер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»