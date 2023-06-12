Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки «24 часа Ле-Мана»

Говоря перед тем, что он считает главным событием своей карьеры, актер сказал журналистам Metro: «Я всегда мечтал принять участие в гонке „24 часа Ле-Мана“, а ради мечты не жалко долгого труда многочисленных неудач. Я не только узнал, что нужно для участия в гоночном уик-энде, но и научился конкурировать с другими гонщиками. У меня есть прекрасная возможность показать весь свой потенциал».