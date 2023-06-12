Северокорейские хакеры украли более 3 млрд долларов. Деньги пошли на ядерную программу

Аналитики Chainalysis узнали, что хакеры из Северной Кореи украли у разработчика блокчейн-игр Sky Mavis более 600 млн долларов, выйдя на контакт через LinkedIn с одним из сотрудников студии. Заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер отметила, что «настоящий всплеск» кибератак в 2022 году «был направлен против центральной криптоинфраструктуры по всему миру, где хранятся большие суммы».