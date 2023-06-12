Северокорейские хакеры украли более 3 млрд долларов. Деньги пошли на ядерную программу

Северокорейские хакеры за пять лет украли более 3 млрд долларов в криптовалюте, сообщает The Wall Street Journal. Режим Ким Чен Ына научил киберпреступников выдавать себя за технических работников или работодателей.
Аналитики Chainalysis узнали, что хакеры из Северной Кореи украли у разработчика блокчейн-игр Sky Mavis более 600 млн долларов, выйдя на контакт через LinkedIn с одним из сотрудников студии. Заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер отметила, что «настоящий всплеск» кибератак в 2022 году «был направлен против центральной криптоинфраструктуры по всему миру, где хранятся большие суммы».
Украденные деньги северокорейские власти направляют на программы КНДР по запуску баллистических ракет. Они финансируются примерно на 50% за счет этих средств, отмечает WSJ.
Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина подсчитал, что в прошлом году хакеры провели более 42 успешных атак.