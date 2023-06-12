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В Кыргызстане отправили в СИЗО российскую активистку. РФ объявила ее в международный розыск

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

Первомайский районный суд Бишкека отправил в СИЗО на месяц российскую активистку Алену Крылову. Об этом адвокаты девушки сообщили изданию «Кактус».

Защитник Крыловой рассказали, что российские власти объявили активистку в международный розыск. Адвокаты оспорили решение районной инстанции, «и по законодательству, пока не будет решения о статусе беженца, ее нельзя выдворять из страны».

Крылова подала ходатайство о получении статуса беженца, ее документы находятся на рассмотрении в Минтруда и социальной защиты.

В РФ Крыловой грозит до шести лет лишения свободы по делу о сообществе «Левое сопротивление», которая, как считает следствие, была участницей организации. В ноябре прошлого года девушку внесли в реестр террористов и экстремистов. Лидера движения Дарью Полюдову в 2022 году приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества.

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