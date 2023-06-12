В Кыргызстане отправили в СИЗО российскую активистку. РФ объявила ее в международный розыск

В РФ Крыловой грозит до шести лет лишения свободы по делу о сообществе «Левое сопротивление», которая, как считает следствие, была участницей организации. В ноябре прошлого года девушку внесли в реестр террористов и экстремистов. Лидера движения Дарью Полюдову в 2022 году приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества.