Вышел трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Дополнение выйдет в сентябре

Студия CD Projekt RED поделилась двухминутным трейлером дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty («Призрачная свобода»). Релиз намечен на 26 сентября.
В ролике студия показывает, как Ви заключает сделку с властями Новых Соединенных Штатов Америки и агентом Соломоном Ридом, которого сыграл Идрис Эльба. Главной героине предстоит спасти главу НСША и свою жизнь.
Phantom Liberty стоит 30 евро или 30 долларов, предзаказ уже доступен. Поиграть смогут владельцы PS5, Xbox Series и ПК. Для русскоязычных будет доступен текстовый перевод, но не дубляж.
Основная игра Cyberpunk 2077 вышла под конец 2020 года. После релиза CD Projekt RED пришлось извиняться за многочисленные недоработки, которыми остались недовольны фанаты вселенной. «Афиша Daily» рассказывала историю игры и как реальность не оправдала ожиданий геймеров.