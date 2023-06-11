SpaceX приняла на работу 14-летнего разработчика

В девять лет мальчик обнаружил, что школьные задания недостаточно сложны, и родители помогли ему поступить в муниципальный колледж в Калифорнии, говорится в сообщении. «Я почувствовал, что учусь на том уровне, на котором должен учиться», — сказал он в интервью The LA Times.