SpaceX приняла на работу 14-летнего разработчика

8 июня он написал в посте на LinkedIn: «Я присоединюсь к самой крутой компании на планете в качестве инженера-программиста в команде разработчиков Starlink. Одна из редких компаний, которая не использует мой возраст в качестве произвольного и устаревшего показателя зрелости и способностей».
Этой весной Квази закончил инженерный факультет университета Санта-Клары, став самым молодым человеком, которому это удалось, рассказала газета Seattle Times. Сейчас он планирует переехать из Плезантона, штат Калифорния, вместе со своей матерью, чтобы начать работу в компании SpaceX в Редмонде, штат Вашингтон, говорится в сообщении.
Уже в два года Квази научился говорить полными предложениями. В детском саду он мог рассказывать другим детям и учителям новости, которые слышал по радио, сообщает The Los Angeles Times.
В девять лет мальчик обнаружил, что школьные задания недостаточно сложны, и родители помогли ему поступить в муниципальный колледж в Калифорнии, говорится в сообщении. «Я почувствовал, что учусь на том уровне, на котором должен учиться», — сказал он в интервью The LA Times.
Через несколько месяцев Квази прошел стажировку в Intel Labs в качестве научного сотрудника по исследованию ИИ, а к 11 годам он перевелся в Университет Санта-Клары для изучения компьютерных наук и инженерии.
Согласно его профилю на LinkedIn, в прошлом году подросток провел четыре месяца в качестве стажера по машинному обучению в компании Blackbird.AI, занимающейся киберразведкой. Он помогал разрабатывать «конвейер статистического обучения для обнаружения аномалий», чтобы выявлять случаи манипулирования контентом социальных сетей, говорится в его профиле.
Квази рассказал ABC7 News: «Я думаю, что существует общепринятое мнение, что я упустил детство, но я не думаю, что это правда. Я думаю, что, опять же, при таком мышлении я бы сейчас заканчивал среднюю школу».
«Моя мечта — сделать карьеру, решая сложные проблемы и внедряя радикальные инновации на благо общества», — написал Квази в своей биографии в LinkedIn.