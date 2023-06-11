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ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

Максим Саблин
Сегодня в 19:29

Московский ЦСКА выиграл Кубок России по футболу. В финале армейский клуб обыграл «Краснодар». Основное время закончилось вничью 1:1, а по пенальти «быки» уступили 6:5.

В основное время отличились Федор Чалов (с пенальти) и Джон Кордоба.

Голкипер команды Игорь Акинфеев отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки. Ему удалось парировать удары Жоау Баши и Олакунле Олусегуна.

Среди красно-синих в сетку ворот «Краснодара» не смог попасть только Мойзес Барбоза, мяч после его удара скользнул по перекладине.

Это первый трофей команды Владимира Федотова с 2018 года. Тогда ЦСКА выиграл Суперкубок России в матче против «Локомотива». Теперь армейцы могут взять этот трофей вновь — 15 июля в Казани они встретятся с чемпионом России «Зенитом».

Для ЦСКА это восьмая победа в кубке страны. Ещё 5 раз московский клуб побеждал в Кубке СССР.

Для главного тренера Владимира Федотова это первый трофей на высшем уровне, ранее он лишь побеждал в ФНЛ вместе с «Оренбургом».

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев завоевал кубок в седьмой раз и повторил рекорд бывших одноклубников Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.

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Игорь АкинфеевФедор ЧаловДжон КордобаВладимир ФедотовСергей Игнашевич
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