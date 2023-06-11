ЦСКА выиграл Кубок России по футболу

Это первый трофей команды Владимира Федотова с 2018 года. Тогда ЦСКА выиграл Суперкубок России в матче против «Локомотива». Теперь армейцы могут взять этот трофей вновь — 15 июля в Казани они встретятся с чемпионом России «Зенитом».