Московский ЦСКА выиграл Кубок России по футболу. В финале армейский клуб обыграл «Краснодар». Основное время закончилось вничью 1:1, а по пенальти «быки» уступили 6:5.
Голкипер команды Игорь Акинфеев отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки. Ему удалось парировать удары Жоау Баши и Олакунле Олусегуна.
Среди красно-синих в сетку ворот «Краснодара» не смог попасть только Мойзес Барбоза, мяч после его удара скользнул по перекладине.
Это первый трофей команды Владимира Федотова с 2018 года. Тогда ЦСКА выиграл Суперкубок России в матче против «Локомотива». Теперь армейцы могут взять этот трофей вновь — 15 июля в Казани они встретятся с чемпионом России «Зенитом».
Для ЦСКА это восьмая победа в кубке страны. Ещё 5 раз московский клуб побеждал в Кубке СССР.
Для главного тренера Владимира Федотова это первый трофей на высшем уровне, ранее он лишь побеждал в ФНЛ вместе с «Оренбургом».
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев завоевал кубок в седьмой раз и повторил рекорд бывших одноклубников Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.