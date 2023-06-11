Российские магазины сообщили об участившихся кражах

«Шоплифтеры всегда проводят „разведку“, и для них предпочтительнее объекты, где меньше риск попасться. Поэтому те компании, которые беспечно подходят к вопросу организации безопасности находятся в зоне риска», — рассказал Логинов. По его словам, затраты на современные системы защиты достигают десятки миллионов рублей, но оно того стоит.