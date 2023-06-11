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Российские магазины сообщили об участившихся кражах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

В 2022 году количество краж в российском ритейле выросло на 18-20%, рассказал Shopper’s директор по продажам группы компаний «Император» Дмитрий Логинов. Активизацию злоумышленников заметили и в «Ленте».

По оценке NTechLab, средняя стоимость украденных за один раз товаров с февраля по апрель составила 1500 рублей. Директор Союза независимых сетей Иван Бабухадзе отметил, что число краж растет особенно заметно в небольших населенных пунктах. Чаще всего уносят алкоголь, деликатесные виды сыров и мясных изделий, одежду известных брендов, парфюм и премиальную косметику.

Торговые сети (участники Ассоциации компании розничной торговли) модернизируют пропускные рамки, камеры видеонаблюдения, ставят замки на витринах с дорогостоящими товарами и пересматривают планировку. Некоторые привлекают искусственный интеллект для распознавания лиц.

«Шоплифтеры всегда проводят „разведку“, и для них предпочтительнее объекты, где меньше риск попасться. Поэтому те компании, которые беспечно подходят к вопросу организации безопасности находятся в зоне риска», — рассказал Логинов. По его словам, затраты на современные системы защиты достигают десятки миллионов рублей, но оно того стоит.

В США похожа проблема, сообщал Business Insider. Сеть аптек Walgreens заменила высокие стеллажи полутораметровыми полками, через которые хорошо просматриваются покупатели.

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Дмитрий Логинов
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