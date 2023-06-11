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Стаса Пьеху госпитализировали из‑за проблем с сердцем

Максим Саблин
Сегодня в 12:23

Певец Стас Пьеха рассказал о том, что его доставили в Боткинскую больницу из‑за проблем с сердцем. Посты об этом появились в сторис его инстаграма*.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал Пьеха.

«Далее пока туманно, но коронарография была утешительной, на том и спасибо!», — добавил он. Также артист призвал поклонников беречь сердце, спать, не перегружаться и слушать свой организм.

Пьехе стало плохо в ночь на 11 июня, скорая помощь доставила его в кардиореанимацию Боткинской больницы, написали телеграм-каналы Shot и Baza.

По информации РИА «Новости», состояние певца оценивается как тяжелое, хотя он дышит самостоятельно. Как соообщает телеграм-канал 112, Пьехе поставлен диагноз «стенокардия».

В 2019-м музыкант рассказывал, что пережил инфаркт в 34 года после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов.

* — Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

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