Стаса Пьеху госпитализировали из‑за проблем с сердцем

Певец Стас Пьеха рассказал о том, что его доставили в Боткинскую больницу из‑за проблем с сердцем. Посты об этом появились в сторис его инстаграма*.
«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал Пьеха.
«Далее пока туманно, но коронарография была утешительной, на том и спасибо!», — добавил он. Также артист призвал поклонников беречь сердце, спать, не перегружаться и слушать свой организм.
По информации РИА «Новости», состояние певца оценивается как тяжелое, хотя он дышит самостоятельно. Как соообщает телеграм-канал 112, Пьехе поставлен диагноз «стенокардия».
В 2019-м музыкант рассказывал, что пережил инфаркт в 34 года после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов.
* — Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена