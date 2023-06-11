Стаса Пьеху госпитализировали из‑за проблем с сердцем

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал Пьеха.